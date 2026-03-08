SPECTACLE LE CHOIX DE LA REINE Cadours

SPECTACLE LE CHOIX DE LA REINE

SALLE DU CINÉMA Cadours Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

La Médiathèque de Cadours vous propose un spectacle pour petits et grands à partir de 10 ans !

Audrey a grandi en terre toulousaine, bercée par les histoires de Mado sa grand-mère. Un héritage familial fort qui l’a nourrie et maintenue dans un schéma de vie conforme. A 40 ans, le besoin viscéral de découvrir autre chose la conduit sur un nouveau chemin elle renoue avec ses désirs enfouis et fait la connaissance d’hommes et de femmes qui vivent autrement. Ces rencontres la poussent à se dépasser et à se réinventer, couvée, toujours par l’ombre de sa grand-mère. Audrey nous émeut, du rire aux larmes et sa sensibilité nous touche. A ne manquer sous aucun prétexte. 0 .

SALLE DU CINÉMA Cadours 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 74 00 mediatheque.cadours@hautstolosans.fr

English :

The Médiathèque de Cadours presents a show for all ages, from 10 upwards!

