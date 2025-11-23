SPECTACLE LE CIRQUE ENCHANTÉ DE NOËL FOYER RURAL Grenade

SPECTACLE LE CIRQUE ENCHANTÉ DE NOËL

FOYER RURAL 42 Rue du Rouanel Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

La Mairie de Grenade vous propose un spectacle pour petits et grands Le Cirque Enchanté de Noël , un spectacle de la Compagnie Fabulouse.

Cette année, les artistes quittent le chapiteau pour fêter Noël. Tous, sauf… la malicieuse Mademoiselle Loyale…

Elle rallume la piste et nous invite à visiter en chansons les coulisses du cirque… Mais rien ne se passe comme prévu ! Les couleurs du clown disparaissent, le chapeau et la baguette du magicien s’emballent, les pommes d’amour s’envolent et le numéro du funambule ne tient qu’à un fil ! Sans compter l’intervention du singe farceur qui exige de libérer les animaux à Noël ! Et si le cirque était enchanté ?

Ce conte est très interactif, dynamique et visuel, la participation de l’enfant est souvent recherchée !

Rendez-vous à 17h30 au Foyer rural de Saint-Caprais. Programmation Municipale. Entrée libre et Gratuite

Tout public à partir de 6 mois 0 .

FOYER RURAL 42 Rue du Rouanel Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 communication@mairie-grenade.fr

English :

The Mairie de Grenade presents a show for young and old, Le Cirque Enchanté de Noël , by Compagnie Fabulouse.

German :

Das Rathaus von Granada bietet Ihnen eine Vorstellung für Groß und Klein Le Cirque Enchanté de Noël , eine Aufführung der Compagnie Fabulouse.

Italiano :

La Mairie de Grenade organizza uno spettacolo per grandi e piccini, Le Cirque Enchanté de Noël , a cura della Compagnie Fabulouse.

Espanol :

La Mairie de Grenade ofrece un espectáculo para grandes y pequeños, Le Cirque Enchanté de Noël , a cargo de la Compagnie Fabulouse.

L’événement SPECTACLE LE CIRQUE ENCHANTÉ DE NOËL Grenade a été mis à jour le 2025-11-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE