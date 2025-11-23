SPECTACLE LE CIRQUE ENCHANTÉ DE NOËL FOYER RURAL Grenade
La Mairie de Grenade vous propose un spectacle pour petits et grands Le Cirque Enchanté de Noël , un spectacle de la Compagnie Fabulouse.
Cette année, les artistes quittent le chapiteau pour fêter Noël. Tous, sauf… la malicieuse Mademoiselle Loyale…
Elle rallume la piste et nous invite à visiter en chansons les coulisses du cirque… Mais rien ne se passe comme prévu ! Les couleurs du clown disparaissent, le chapeau et la baguette du magicien s’emballent, les pommes d’amour s’envolent et le numéro du funambule ne tient qu’à un fil ! Sans compter l’intervention du singe farceur qui exige de libérer les animaux à Noël ! Et si le cirque était enchanté ?
Ce conte est très interactif, dynamique et visuel, la participation de l’enfant est souvent recherchée !
Rendez-vous à 17h30 au Foyer rural de Saint-Caprais. Programmation Municipale. Entrée libre et Gratuite
Tout public à partir de 6 mois 0 .
FOYER RURAL 42 Rue du Rouanel Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 communication@mairie-grenade.fr
English :
The Mairie de Grenade presents a show for young and old, Le Cirque Enchanté de Noël , by Compagnie Fabulouse.
German :
Das Rathaus von Granada bietet Ihnen eine Vorstellung für Groß und Klein Le Cirque Enchanté de Noël , eine Aufführung der Compagnie Fabulouse.
Italiano :
La Mairie de Grenade organizza uno spettacolo per grandi e piccini, Le Cirque Enchanté de Noël , a cura della Compagnie Fabulouse.
Espanol :
La Mairie de Grenade ofrece un espectáculo para grandes y pequeños, Le Cirque Enchanté de Noël , a cargo de la Compagnie Fabulouse.
