Spectacle « Le Cirque Ensablé » Espace culturel Armorica Plouguerneau

Spectacle « Le Cirque Ensablé » Espace culturel Armorica Plouguerneau dimanche 1 février 2026.

Spectacle « Le Cirque Ensablé »

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 11:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Le Cirque Ensablé nous amène dans les contrées de la fabrique de nuages, une importante citadelle recréée sur les ruines de notre monde. Au pied de cette gigantesque tour, le sable se mêle aux décombres de notre civilisation Épaves de bateaux, de trains, d’avions et de vaisseaux sont les habitats du peuple d’en bas. Et c’est dans ce contexte que notre histoire commence… Laissez-nous vous raconter l’incroyable épopée d’Addour, petit orphelin parti à la recherche de la troupe légendaire qui peuplait les histoires que lui contait son grand-père. .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle « Le Cirque Ensablé » Plouguerneau a été mis à jour le 2025-08-16 par OT PAYS DES ABERS