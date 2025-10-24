Spectacle LE CIRQUE MINIMUM DOMPTEUR D’ÉMOTIONS L’Étoile Cinéma Saulieu

Spectacle LE CIRQUE MINIMUM DOMPTEUR D’ÉMOTIONS L’Étoile Cinéma Saulieu vendredi 24 octobre 2025.

Spectacle LE CIRQUE MINIMUM DOMPTEUR D’ÉMOTIONS

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 17:30:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Vendredi 24 octobre à 17h30, venez assister au spectacle LE CIRQUE MINIMUM DOMPTEUR D’ÉMOTIONS proposé dans le cadre de la saison Arts & Scène, par la Cie Jarnicoton.

De et avec Emmanuel Soubirant et Julien Tombois Durée 55 minutes, tout public à partir de 3 ans Tarif 4€, gratuit jusqu’à 18 ans

Sur réservation coordination@saulieu-morvan.fr

Venez découvrir Le CiRQue MiNiMuM ! Un spectacle unique où le plus grand dompteur de tous les temps, Olibrius Macadam et son assistant Johnny Biscott vont tenter l’exploit d’apprivoiser les émotions les plus féroces ! Le fouet aura-t-il raison des sentiments les plus incontrôlables ? Un pectacle de théâtre musical qui réserve bien des surprises.

+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Spectacle LE CIRQUE MINIMUM DOMPTEUR D’ÉMOTIONS

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle LE CIRQUE MINIMUM DOMPTEUR D’ÉMOTIONS Saulieu a été mis à jour le 2025-10-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)