Informations pratiques

Flamanville

Spectacle « Le cœur, on le sait, est fait pour les histoires »

39 rue du château 39 Rue du Château Flamanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03 15:45:00

Date(s) :

2026-10-03

Avec la conteuse Camille Regnault de la compagnie Tohu Bohu. Un récital de contes mêlant divertissement, fantaisie et précieux apprentissages.

Spectacle tout public, dès 5 ans. Durée : 45 min. .

39 rue du château 39 Rue du Château Flamanville 50340 Manche Normandie +33 2 33 52 60 07 bibliotheque@flamanville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle « Le cœur, on le sait, est fait pour les histoires »

L’événement Spectacle « Le cœur, on le sait, est fait pour les histoires » Flamanville a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cotentin – La Hague