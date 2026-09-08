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Spectacle « Le cœur, on le sait, est fait pour les histoires » 39 rue du château Flamanville

samedi 3 octobre 2026 · 39 rue du château · Flamanville

Spectacle « Le cœur, on le sait, est fait pour les histoires » 39 rue du château Flamanville

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
39 rue du château
Adresse
39 Rue du Château
Ville
50340 Flamanville
Département
Manche
Tarif

Flamanville

Spectacle « Le cœur, on le sait, est fait pour les histoires »

39 rue du château 39 Rue du Château Flamanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 15:45:00

Date(s) :
2026-10-03

Avec la conteuse Camille Regnault de la compagnie Tohu Bohu. Un récital de contes mêlant divertissement, fantaisie et précieux apprentissages.
Spectacle tout public, dès 5 ans. Durée : 45 min.   .

39 rue du château 39 Rue du Château Flamanville 50340 Manche Normandie +33 2 33 52 60 07  bibliotheque@flamanville.fr

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English : Spectacle « Le cœur, on le sait, est fait pour les histoires »

L’événement Spectacle « Le cœur, on le sait, est fait pour les histoires » Flamanville a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cotentin – La Hague

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