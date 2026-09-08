Spectacle « Le cœur, on le sait, est fait pour les histoires » 39 rue du château Flamanville
samedi 3 octobre 2026 · 39 rue du château · Flamanville
Informations pratiques
Flamanville
Spectacle « Le cœur, on le sait, est fait pour les histoires »
39 rue du château 39 Rue du Château Flamanville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 15:45:00
Date(s) :
2026-10-03
Avec la conteuse Camille Regnault de la compagnie Tohu Bohu. Un récital de contes mêlant divertissement, fantaisie et précieux apprentissages.
Spectacle tout public, dès 5 ans. Durée : 45 min. .
39 rue du château 39 Rue du Château Flamanville 50340 Manche Normandie +33 2 33 52 60 07 bibliotheque@flamanville.fr
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English : Spectacle « Le cœur, on le sait, est fait pour les histoires »
L’événement Spectacle « Le cœur, on le sait, est fait pour les histoires » Flamanville a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cotentin – La Hague
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