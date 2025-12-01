Spectacle le coffre magique de Noël, LA COMÉDIE DE METZ Metz

Spectacle le coffre magique de Noël

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-12-29 15:00:00

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-29

Un conte initiatique et interactif tour à tour drôle, touchant et décalé.

Les tribulations de Firmin, petit garçon trop gâté, qui grâce à un coffre magique va voyager au-delà de ce qu’il aurait pu imaginer et va apprendre l’essentiel. Il en gardera un souvenir…

Son plus beau cadeau de noël.Des personnages loufoques, des situations rocambolesques, un zeste d’aventure et beaucoup de tendresse…

.Tous ces éléments sont réunis dans cette histoire qui fleure bon la magie de Noël.

Auteur Julien Sigalas

Comédienne Marie LisnnyderEnfants

11 .

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An interactive tale of initiation that’s by turns funny, touching and offbeat.

The tribulations of Firmin, a spoiled little boy, who, thanks to a magic chest, travels beyond what he could have imagined and learns the essentials. He’ll never forget…

Zany characters, crazy situations, a dash of adventure and lots of tenderness…

all these elements come together in a story that smacks of Christmas magic.

Author Julien Sigalas

Actress: Marie Lisnnyder

L’événement Spectacle le coffre magique de Noël Metz a été mis à jour le 2025-12-24 par AGENCE INSPIRE METZ