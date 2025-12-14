Spectacle Le coffre magique de Noël Ussel
Place de Verdun Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22
2025-12-22
Les tribulations de Firmin, petit garçon trop gâté qui, grâce à un coffre magique, va voyager au-delà de ce qu’il aurait pu imaginer et va apprendre l’essentiel. Il en gardera un souvenir… Son plus beau cadeau de Noël.
Des personnages loufoques, des situations rocambolesques, un zeste d’aventure et beaucoup de tendresse…
Une histoire qui fleure bon la magie de Noël !
A l’issue du spectacle goûter de Noël pour petits et grands !
Sur réservation, gratuit (1 enfant et 1 adulte) .
Place de Verdun Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 23 63 service.culturel01@ussel19.fr
