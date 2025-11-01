Spectacle Le Coffre Magique Monswiller

Spectacle Le Coffre Magique

3 rue de la gare Monswiller Bas-Rhin

Samedi 2025-11-01 16:30:00

2025-11-01 18:00:00

2025-11-01

Un conte initiatique et interactif tour à tour drôle, touchant et décalé.

Les tribulations de Firmin, petit garçon trop gâté, qui pour son anniversaire, grâce à un coffre magique, va voyager au-delà de ce qu’il aurait pu imaginer et va apprendre l’essentiel. Il en gardera un souvenir incroyable et va surtout apprendra à voir le monde autrement. Des personnages loufoques, des situations rocambolesques, un zeste d’aventure et beaucoup de tendresse. Tous ces éléments sont réunis dans cette histoire qui amuse tout autant qu’elle fait réfléchir. Ce spectacle est une version adaptée du spectacle Le coffre magique de Noël . .

+33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr

