Spectacle Le comte de Monte-Cristo Proche de l’école de musique Villers-Cotterêts
Spectacle Le comte de Monte-Cristo Proche de l’école de musique Villers-Cotterêts samedi 25 avril 2026.
Spectacle Le comte de Monte-Cristo
Proche de l’école de musique Place de l’École Villers-Cotterêts Aisne
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 22:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Trois comédiens-conteurs s’emparent du chef d’oeuvre de Dumas et remontent le fil de l’histoire, en bouleversant la chronologie, sur un rythme syncopé et incisif.
Un jeu de mémoire dans lequel la vengeance et la douleur bataillent, les souvenirs se bousculent, se confondent, perdant le spectateur, dans ce labyrinthe vertigineux imaginé par Dumas.
Trois comédiens-conteurs s’emparent du chef d’oeuvre de Dumas et remontent le fil de l’histoire, en bouleversant la chronologie, sur un rythme syncopé et incisif.
Un jeu de mémoire dans lequel la vengeance et la douleur bataillent, les souvenirs se bousculent, se confondent, perdant le spectateur, dans ce labyrinthe vertigineux imaginé par Dumas. .
Proche de l’école de musique Place de l’École Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 55 02 culture@mairie-villerscotterets.fr
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English :
Three actor-storytellers take Dumas’ masterpiece and turn the story on its head, upsetting the chronology in a syncopated, incisive rhythm.
A game of memory in which vengeance and pain battle, memories jostle and merge, losing the spectator in the vertiginous labyrinth imagined by Dumas.
L’événement Spectacle Le comte de Monte-Cristo Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Soissonnais-Valois
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