Spectacle Le Condor Théâtre Emile Loubet Montélimar

Spectacle Le Condor

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar Drôme

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Porté par le talent de ses musiciens et une énergie communicative, Le Condor mêle sonorités celtiques, tambours provençaux, cornemuses et influences contemporaines pour offrir un spectacle à la fois puissant et envoûtant.

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

English :

Buoyed by the talent of its musicians and an infectious energy, Le Condor blends Celtic sounds, Provençal drums, bagpipes and contemporary influences to deliver a powerful, spellbinding show.

