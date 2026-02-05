Spectacle Le Condor Théâtre Emile Loubet Montélimar
Spectacle Le Condor Théâtre Emile Loubet Montélimar samedi 18 avril 2026.
Spectacle Le Condor
Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar Drôme
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Porté par le talent de ses musiciens et une énergie communicative, Le Condor mêle sonorités celtiques, tambours provençaux, cornemuses et influences contemporaines pour offrir un spectacle à la fois puissant et envoûtant.
Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
English :
Buoyed by the talent of its musicians and an infectious energy, Le Condor blends Celtic sounds, Provençal drums, bagpipes and contemporary influences to deliver a powerful, spellbinding show.
