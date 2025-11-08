Spectacle Le cri des minuscules Guérande

Spectacle Le cri des minuscules

2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-11-08 17:00:00

fin : 2025-11-08 17:25:00

2025-11-08

Deux musiciens bruit-couleurs rencontrent une plasticienne aventurière et inventent ensemble ce spectacle hybride et délicat à la découverte du monde des insectes. Dans ce conte musical et visuel, l’infinie petit côtoie la grandeur des sentiments et l’étrangeté des rêves. Des petits êtres de papier projetés sur écran prennent vie dans un jeu d’ombre, de lumières et de couleurs. Main dans la main, marionnettes et inventions sonores nous racontent l’histoire d’un amour peut-être impossible: celui d’un petit homme au chapeau et d’un insecte ailée.

Spectacle pour les 3-6ans. .

2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 73 30 athanor@ville-guerande.fr

