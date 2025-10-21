Spectacle Le cueilleur de Vœux Musée de la bière Stenay

Le cueilleur de vœux, c’est l’histoire d’un drôle de personnage qui, une fois l’automne venu, récolte les feuilles des arbres. Il choisit précisément les arbres sous lesquels petits et grands se retrouvent pour partager leurs confidences et leurs souvenirs. Tous ces secrets sont gardés par les feuilles de ces arbres, jusqu’au passage du cueilleur de vœux qui les emmène dans le ciel pour devenir des étoiles.

Spectacle de contes musicaux par Benoit Charrier, le Chat Dame.

Présence d’un adulte obligatoire Réservation conseillée par téléphone.Tout public

Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 68 78 musee.biere@meuse.fr

English :

Le cueilleur de v?ux is the story of a strange character who, once autumn arrives, collects the leaves from the trees. He chooses the very trees under which young and old alike gather to share their confidences and memories. All these secrets are guarded by the leaves of these trees, until the wish gatherer takes them up into the sky to become stars.

Musical storytelling show by Benoit Charrier, le Chat Dame.

An adult must be present Reservations recommended by phone.

German :

Der Wunschsammler ist die Geschichte einer lustigen Figur, die im Herbst die Blätter der Bäume sammelt. Er wählt genau die Bäume aus, unter denen sich Groß und Klein treffen, um ihre Geheimnisse und Erinnerungen auszutauschen. All diese Geheimnisse werden von den Blättern dieser Bäume bewahrt, bis der Wunschsammler vorbeikommt und sie mit in den Himmel nimmt, wo sie zu Sternen werden.

Musikalische Märchenaufführung von Benoit Charrier, le Chat Dame.

Anwesenheit eines Erwachsenen erforderlich telefonische Reservierung empfohlen.

Italiano :

Le cueilleur de v?ux è la storia di uno strano personaggio che, quando arriva l’autunno, raccoglie le foglie dagli alberi. Sceglie proprio gli alberi sotto i quali giovani e anziani si riuniscono per condividere le loro confidenze e i loro ricordi. Tutti questi segreti sono custoditi dalle foglie di questi alberi, finché il raccoglitore di desideri non li porta in cielo per farli diventare stelle.

Spettacolo di narrazione musicale di Benoit Charrier, le Chat Dame.

È necessario essere accompagnati da un adulto Si consiglia la prenotazione telefonica.

Espanol :

Le cueilleur de v?ux es la historia de un extraño personaje que, cuando llega el otoño, recoge las hojas de los árboles. Elige precisamente los árboles bajo los cuales jóvenes y ancianos se reúnen para compartir sus confidencias y recuerdos. Todos estos secretos son guardados por las hojas de estos árboles, hasta que el recolector de deseos las lleva al cielo para convertirlas en estrellas.

Espectáculo musical de cuentacuentos a cargo de Benoit Charrier, le Chat Dame.

Se recomienda reservar por teléfono.

