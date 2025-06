Spectacle « Le défi poétique d’une femme Afghane » Mairie de Nantua Salle Allante Nantua 6 juillet 2025 11:00

Ain

Spectacle « Le défi poétique d’une femme Afghane » Mairie de Nantua Salle Allante 17 rue de l’Hôtel de Ville Nantua Ain

Début : 2025-07-06 11:00:00

fin : 2025-07-06 12:00:00

2025-07-06

Dans le cadre du festival Woua’art, la Médiathèque vous propose un spectacle de lecture poétique et musicale Le défi poétique d’une femme Afghane .

Mairie de Nantua Salle Allante 17 rue de l’Hôtel de Ville

Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 19 46 mediatheque@nantua.fr

English :

As part of the Woua?art festival, the Médiathèque presents a poetic and musical reading show entitled « Le défi poétique d?une femme Afghane » (« The poetic challenge of an Afghan woman »).

German :

Im Rahmen des Festivals Woua?art bietet die Mediathek eine poetische und musikalische Lesung an: « Le défi poétique d’une femme afghane » (Die poetische Herausforderung einer afghanischen Frau).

Italiano :

Nell’ambito del Woua?art festival, la Médiathèque organizza un reading di poesia e musica intitolato « Le défi poétique d?une femme Afghane » (« La sfida poetica di una donna afghana »).

Espanol :

En el marco del festival de arte Woua?art, la Médiathèque organiza una lectura de poesía y música titulada « Le défi poétique d?une femme Afghane » (« El desafío poético de una mujer afgana »).

