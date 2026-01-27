Spectacle : Le dernier oranger Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS

Les jeudi 5 et vendredi 6 février 2026 à 20h – Centre Paris Anim’ Beaujon (Paris 8e)

Par la compagnie du Dernier Oranger

Un jeune homme masqué d’un sac en toile de jute arrive dans un cirque en ruine, sans souvenir de son passé. Il y rencontre un peintre, deux clowns et une tragédienne, derniers survivants d’un monde ravagé où l’on ne se nourrit plus que de quelques oranges. Le jeune homme se lance alors à la recherche du dernier oranger… et de sa mémoire.

______________

Mise en scène de Sarah Loufrani

Assistant mise en scène et scénographie : Sacha Teboul

Costumes : Yulong Song

Sur scène : Sarah Lufrani, Antoine Lutinier, Mati Galey, Maxence Boszormenyi, Mihai Pircalabescu

Les jeudi 5 et vendredi 6 février 2026 à 20h au Centre Paris Anim' Beaujon (Paris 8e)

Du jeudi 05 février 2026 au vendredi 06 février 2026 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

payant

De 13 à 11 euros.

Tout public.

Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

https://ebeaujon.org +33153530699 spectacle@ebeaujon.org



