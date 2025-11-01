Spectacle – Le dernier parfum Théâtre de Grasse Grasse
Spectacle – Le dernier parfum 8 et 9 janvier 2026 Théâtre de Grasse Alpes-Maritimes
de 12€ à 28€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-01-08T20:00:00 – 2026-01-08T21:30:00
Fin : 2026-01-09T20:00:00 – 2026-01-09T21:30:00
Le pouvoir du parfum : le monologue puissant d’une grande actrice sociétaire de la Comédie Française qui porte un parfum différent pour chaque rôle qu’elle incarne. Le jour où un laboratoire d’analyse médicale lui annonce qu’elle est condamnée, qu’elle parfum va-t-elle porter pour son dernier rôle ?
- Texte, mise en scène Bénédicte Nécaille
- Interprétation Véronique Vella, Sociétaire de la Comédie-Française
- Scénographie, lumière Ivan Morane
Un spectacle faisant écho à la reconnaissance des « savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse ».
Dès 12 ans.
Plus d’informations : https://www.theatredegrasse.com/la-saison/theatre/le-dernier-parfum-2526
© »En quête de l’Ombre II », Bernadette Mercier