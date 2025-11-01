Spectacle – Le dernier parfum Théâtre de Grasse Grasse

Spectacle – Le dernier parfum 8 et 9 janvier 2026 Théâtre de Grasse Alpes-Maritimes

de 12€ à 28€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-08T20:00:00 – 2026-01-08T21:30:00

Fin : 2026-01-09T20:00:00 – 2026-01-09T21:30:00

Le pouvoir du parfum : le monologue puissant d’une grande actrice sociétaire de la Comédie Française qui porte un parfum différent pour chaque rôle qu’elle incarne. Le jour où un laboratoire d’analyse médicale lui annonce qu’elle est condamnée, qu’elle parfum va-t-elle porter pour son dernier rôle ?

Texte, mise en scène Bénédicte Nécaille

Interprétation Véronique Vella, Sociétaire de la Comédie-Française

Scénographie, lumière Ivan Morane

Un spectacle faisant écho à la reconnaissance des « savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse ».

Dès 12 ans.

Plus d’informations : https://www.theatredegrasse.com/la-saison/theatre/le-dernier-parfum-2526

Théâtre de Grasse Grasse Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 40 53 00 http://www.theatredegrasse.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatredegrasse.com »}] [{« link »: « https://www.theatredegrasse.com/la-saison/theatre/le-dernier-parfum-2526″}] http://www.theatredegrasse.com

Le pouvoir du parfum : le monologue puissant d’une grande actrice sociétaire de la Comédie Française qui porte un parfum différent pour chaque rôle qu’elle incarne. Le jour où un laboratoire médicale…

© »En quête de l’Ombre II », Bernadette Mercier