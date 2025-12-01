Spectacle Le Dindon Nancy

Spectacle Le Dindon

10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : 2025-12-17 20:00:00

fin : 2025-12-18 22:00:00

2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21

Après L’Aiglon de Rostand et Marie Stuart de Schiller que nous avons accueillis dans nos murs, Maryse Estier s’empare de Feydeau et sa pièce à succès Le Dindon. Tout commence avec Pontagnac qui s’introduit de force chez Lucienne, qu’il suit depuis trois jours parce qu’il en est tombé amoureux. Cette effraction renverse l’ordre des choses et entraîne des courants d’air qui ouvrent violemment des portes sur des personnages inattendus.

Cette comédie sens dessus dessous est irrésistible par l’intelligence de ses quiproquos et la justesse de ses mots. Maryse Estier réadapte le vaudeville en conservant toute sa fantaisie pour nous proposer plus qu’un nouveau rendez-vous une redécouverte. Par quelques coupes bien choisies, elle dépoussière le propos et souligne habilement le féminisme de la farce.

Maryse Estier est artiste associée au Théâtre de la Manufacture CDN Nancy Lorraine de 2025 à 2028.Tout public

10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

English:

Following on from Rostand?s L?Aiglon and Schiller?s Marie Stuart, both of which we welcomed to our company, Maryse Estier takes on Feydeau and his hit play Le Dindon. It all begins with Pontagnac forcing his way into Lucienne?s home, which he has been following for three days because he has fallen in love with her. This break-in overturns the order of things, causing draughts that violently open doors to unexpected characters.

This upside-down comedy is irresistible for the intelligence of its misunderstandings and the accuracy of its words. Maryse Estier’s adaptation of vaudeville retains all its whimsy, offering us more than a new rendez-vous: it’s a rediscovery. With a few well-chosen cuts, she takes the dust off the subject and skilfully underlines the feminism of the farce.

Maryse Estier is associate artist at Théâtre de la Manufacture CDN Nancy Lorraine from 2025 to 2028.

German:

Nach Rostands « L’Aiglon » und Schillers « Marie Stuart », die wir in unseren Mauern aufgenommen haben, nimmt sich Maryse Estier Feydeau und sein Erfolgsstück « Le Dindon » vor. Alles beginnt mit Pontagnac, der gewaltsam in Lucienne einbricht, die er seit drei Tagen verfolgt, weil er sich in sie verliebt hat. Dieser Einbruch stellt die Ordnung der Dinge auf den Kopf und führt zu einem Luftzug, der gewaltsam Türen zu unerwarteten Charakteren öffnet.

Diese auf den Kopf gestellte Komödie ist unwiderstehlich durch ihre intelligenten Missverständnisse und ihre treffende Wortwahl. Maryse Estier bearbeitet das Vaudeville neu und bewahrt dabei seine ganze Phantasie, um uns mehr als nur eine neue Verabredung anzubieten: eine Wiederentdeckung. Durch einige gut gewählte Schnitte entstaubt sie das Thema und unterstreicht gekonnt den Feminismus der Farce.

Maryse Estier ist von 2025 bis 2028 assoziierte Künstlerin des Théâtre de la Manufacture CDN Nancy Lorraine.

Italiano:

Dopo L’Aiglon di Rostand e Marie Stuart di Schiller, che abbiamo ospitato qui, Maryse Estier affronta Feydeau e la sua opera di successo Le Dindon. Tutto inizia con Pontagnac che si introduce a forza in casa di Lucienne, che segue da tre giorni perché si è innamorato di lei. L’irruzione mette a soqquadro l’ordine delle cose, creando correnti d’aria che aprono violentemente le porte a personaggi inaspettati.

Questa commedia alla rovescia è irresistibile per l’intelligenza dei suoi equivoci e la precisione delle sue parole. Maryse Estier reinterpreta il vaudeville, conservandone tutta la fantasia e offrendoci più di una nuova commedia: una riscoperta. Con alcuni tagli ben scelti, toglie la polvere alla storia e sottolinea abilmente il femminismo della farsa.

Maryse Estier è artista associata al Théâtre de la Manufacture CDN Nancy Lorraine dal 2025 al 2028.

Espanol:

Tras L’Aiglon, de Rostand, y Marie Stuart, de Schiller, que acogimos aquí, Maryse Estier aborda a Feydeau y su exitosa obra Le Dindon. Todo comienza cuando Pontagnac fuerza la entrada en casa de Lucienne, a la que sigue desde hace tres días porque se ha enamorado de ella. Esta irrupción pone patas arriba el orden de las cosas, creando corrientes de aire que abren violentamente las puertas a personajes inesperados.

Esta comedia al revés es irresistible por la inteligencia de sus malentendidos y la precisión de sus palabras. Maryse Estier reinterpreta el vodevil, conservando toda su fantasía y ofreciéndonos más que una nueva obra: un redescubrimiento. Con algunos cortes bien elegidos, desempolva la historia y subraya hábilmente el feminismo de la farsa.

Maryse Estier es artista asociada del Théâtre de la Manufacture CDN Nancy Lorraine de 2025 a 2028.

