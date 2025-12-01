Spectacle le dîner de cons, LA COMÉDIE DE METZ Metz

Spectacle le dîner de cons

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons.

Le principe est simple chaque participant amène un con , et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur.

Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes.

Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes…

La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû se croiser..

Auteur Francis VeberTout public

English :

Every Wednesday, Pierre Brochant and his friends organize a dinner party.

The principle is simple: each participant brings a jerk , and the one whose guest stands out the most is declared the winner.

Tonight, Pierre is happy, because he thinks he’s found the rare pearl: François Pignon, an accountant at the Ministry of Finance, with a passion for matchstick models.

But what he doesn’t know is that Pignon, who’ll do anything to help, is an unmitigated jinx, a master in the art of triggering disasters…

The meeting of two destinies that should never have crossed…

Author Francis Veber

