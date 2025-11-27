Spectacle Le dîner des Ex Chartres

Spectacle Le dîner des Ex

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-27

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-27

Estelle invite deux de ses Ex à dîner. Son premier amour marseillais qu’elle n’a jamais oublié et son grand amour lillois qu’elle vient de quitter sans explication.

Son cœur balançant entre les deux, elle a organisé des épreuves, des défis pour les départager. La compétition va être rude, le Chti et le Marseillais étant prêts à tout pour la reconquérir. Ce dîner va prendre des dimensions qu’ils n’imaginaient pas… 19 .

English :

Estelle invites two of her exes to dinner. Her first love from Marseille, whom she has never forgotten, and her great love from Lille, whom she has just left without explanation.

German :

Estelle lädt zwei ihrer Ex zum Abendessen ein. Ihre erste Liebe aus Marseille, die sie nie vergessen hat, und ihre große Liebe aus Lille, die sie gerade ohne Erklärung verlassen hat.

Italiano :

Estelle invita a cena due suoi ex. Il suo primo amore di Marsiglia, che non ha mai dimenticato, e il suo grande amore di Lille, che ha appena lasciato senza spiegazioni.

Espanol :

Estelle invita a cenar a dos de sus ex. Su primer amor de Marsella, al que nunca ha olvidado, y su gran amor de Lille, al que acaba de dejar sin explicaciones.

