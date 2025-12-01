Spectacle Le Docteur Miracle Espace Philippe Auguste Vernon

Spectacle Le Docteur Miracle

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Les consultations sont ouvertes ! Mais qui est ce docteur fantasque au talent de cuisinier douteux ? À vous de le découvrir dans ce petit bijou que Bizet compose alors qu’il n’a que dix-neuf ans. Intrigue amoureuse, farce et déguisement sont les ingrédients de cet opéra de poche plein de charme. La musique y est exquise de bout en bout, jusqu’au fameux quatuor de l’omelette . C’est sans doute la rivalité avec le jeune Lecocq qui a piqué Bizet au vif. En 1857, tous deux répondent à un concours organisé par Offenbach. Ils ﬁniront premiers ex aequo. Le Palazzetto Bru Zane nous embarque dans cette opérette récréative montrant que Bizet, cent-cinquante ans après sa mort, continue de nous surprendre. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16

