Spectacle Le dossier de Papa Salle Entre-Fêtes Garchizy

Garchizy

Spectacle Le dossier de Papa

Salle Entre-Fêtes Avenue de la République Garchizy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Pour la cinquième édition de son Festi Théâtre , le service culturel de Garchizy vous invite à partager une soirée dédiée au spectacle vivant avec la troupe du Petit Théâtre Tout Court.

Information importante la représentation initialement prévue le samedi soir avec la Compagnie EDOLO est annulée.

Contrairement au programme annoncé, le festival se déroulera finalement sur une seule date.

Un seul rendez-vous… mais toujours autant d’humour, d’énergie et de rires à partager ensemble !

Le Petit Théâtre Tout Court est une troupe originaire de Cours-Les-Barres composée de dix comédiens. Elle interprète la pièce Le dossier de papa écrite par Luc Goldenberg, qui était auteur et réalisateur pour le cinéma et la télévision. La mise en scène est assurée par son épouse, ancienne directrice de casting.

Informations Vendredi 29 mai à 20 h 30 à la Salle Entre-Fêtes à GARCHIZY

Déconseillé au moins de 12 ans

Tarifs Adulte + de 16 ans 10 € Jeunes (12-16 ans) 5 €

Préventes en mairie ou via le lien HelloAsso.

Synopsis Papa vient de faire un ABS, non, un ABC, mais non, un AVC, c’est ça, un AVC. Du coup, Madame Mère se retrouve dans la salle d’attente des urgences, en compagnie de ses deux filles, Cécile, l’expert-comptable dépressive, et Catherine, alias Kate, la rockeuse has-been. Et c’est l’occasion de révélations, de secrets enfouis, le tout émaillé par des passages de personnages plus incongrus les uns que les autres. Ambiance parfois burlesque, rebondissements, quiproquos, pointes d’émotion, dialogues plutôt crus (déconseillé aux moins de 12 ans), rythme soutenu ; 1 h 20 de rires garantis. .

Salle Entre-Fêtes Avenue de la République Garchizy 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 86 31 contact@garchizy.fr

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English : Spectacle Le dossier de Papa

L’événement Spectacle Le dossier de Papa Garchizy a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Cap Grand Nevers