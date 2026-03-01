Spectacle le Doudou de Jojo

Début : 2026-03-17 18:00:00

Un conte de marionnettes musical et sensoriel, spécialement conçu pour les tout-petits, par la Cie l’Arbre à Fil

Jojo est un petit crocodile qui vit au bord de l’eau. Son meilleur ami, c’est Zoizeau, son doudou oiseau. Tout va pour le mieux dans ce monde merveilleux jusqu’au jour où, au moment d’aller à la sieste, Jojo ne retrouve

plus Zoizeau…

Gratuit

Sur réservation au 02 51 69 61 43 .

Loge-Fougereuse 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 61 43

A musical, sensory puppet tale specially designed for toddlers, by Cie l’Arbre à Fil

L’événement Spectacle le Doudou de Jojo Loge-Fougereuse a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin