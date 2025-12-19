Spectacle Le Doute Ar mar hag ar mor Centre Culturel du Coglais Les Portes du Coglais

Spectacle Le Doute Ar mar hag ar mor

Centre Culturel du Coglais 1 rue Saint-Melaine Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

2026-01-25 15:00:00

2026-01-25

2026-01-25

Dans le cadre des Flambées Celtik.

Première partie par les élèves de Coglais Musique Jeanne Morel.

Gamin, Lukaz a entendu la légende de la cité d’Is au moins un million de fois. Devenu grand, on lui demande de raconter à son tour la fameuse histoire.

Il est alors saisi par le doute et son monde bascule dans quelle baie dort la cité engloutie ? Qui est vraiment Dahut ? Lui a-t-on tout raconté ?

Tel un détective de l’imaginaire, le conteur embarque le public dans une enquête fantastique sur les traces de l’Atlantide bretonne et de son personnage féminin iconique. Le rythme est haletant, la parole ciselée de Lukaz Nedeleg, la harpe d’Alice Soria-Cadoret et les machines de Nikolaz Cadoret portent un univers sonore hypnotique.

Spectacle en Français et Breton accessible par la compagnie Safar.

Tout public, dès 8 ans Durée 1h30

Centre Culturel du Coglais 1 rue Saint-Melaine Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 07

