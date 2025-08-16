Spectacle « Le doute Ar mar hag ar mor »

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Avec Le Doute Ar mar hag ar mor, la Compagnie Safar offre une enquête haletante sur la légende de la cité d’Is. Ce récit mythique, repris dans le monde entier, a beaucoup à dire de la fascination collective pour les villes englouties et de notre rapport ambigu aux personnages féminins des contes traditionnels.

Il y a quelques années, Lukaz est sollicité en tant que conteur par un grand média pour dire la légende de la cité d’Is. Cette demande le fait replonger dans son enfance et soulève des questions jusqu’ici restées enfouies dans notre mémoire. Son monde, alors, s’érode au même rythme que les certitudes de l’ancienne société.

Dans le spectacle, le conteur se mue en détective de l’imaginaire. Il est accompagné de deux complices musicien⸱nes, Alice et Nikolaz, électrisant cantiques et cloches englouties, quittant leur instrument pour prendre part au jeu. Le voyage devient sonore, hypnotique, mêlant la parole à la musique-live et à la danse dans un maelström tour-à-tour burlesque, angoissant, poignant et lumineux.

Une plongée réjouissante, écume à fleur de peau, dans les dédales d’un récit aux résonances très actuelles et qui appelle à s’affranchir de tous les clichés. .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle « Le doute Ar mar hag ar mor » Plouguerneau a été mis à jour le 2025-08-16 par OT PAYS DES ABERS