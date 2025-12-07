Spectacle Le fabuleux noël de Mr Scrooge Bibliothèque Cerizay

Spectacle Le fabuleux noël de Mr Scrooge Bibliothèque Cerizay dimanche 7 décembre 2025.

Spectacle Le fabuleux noël de Mr Scrooge

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 11:00:00

fin : 2025-12-07 11:45:00

Date(s) :

2025-12-07

« C’est la veille de Noël, la fête que Mr Scrooge, un vieil homme avare et solitaire, déteste par-dessus tout puisqu’elle met à l’honneur la charité et la bienveillance. Mais voici qu’à la nuit tombée, trois étranges fantômes lui rendent visite afin de lui ouvrir les yeux… et le cœur. »

Ce conte musical adapté de l’œuvre de Charles Dickens est un spectacle participatif mêlant l’art du conte et de la musique, par la Cie Théâtre Boucle d’or.

En partenariat avec la Ville de Cerizay.

À partir de 5 ans, sur réservation. .

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 34 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr

English : Spectacle Le fabuleux noël de Mr Scrooge

German : Spectacle Le fabuleux noël de Mr Scrooge

Italiano :

Espanol : Spectacle Le fabuleux noël de Mr Scrooge

L’événement Spectacle Le fabuleux noël de Mr Scrooge Cerizay a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Bocage Bressuirais