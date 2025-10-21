Spectacle Le Feu aux poudres La Petite Scène Montélimar Montélimar
Spectacle Le Feu aux poudres La Petite Scène Montélimar Montélimar mardi 21 octobre 2025.
Spectacle Le Feu aux poudres
La Petite Scène Montélimar 3 rue du mai Montélimar Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 20:30:00
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-21
Une tragédie comique contemporaine de Thérèse et Péco
Compagnie R.U.E du Soleil & Compagnie Zafou’Rire
.
La Petite Scène Montélimar 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
A contemporary comic tragedy by Thérèse and Péco
Compagnie R.U.E du Soleil & Compagnie Zafou’Rire
German :
Eine zeitgenössische komische Tragödie von Thérèse und Péco
Compagnie R.U.E du Soleil & Compagnie Zafou’Rire
Italiano :
Una tragedia comica contemporanea di Thérèse e Péco
Compagnie R.U.E du Soleil & Compagnie Zafou’Rire
Espanol :
Una tragedia cómica contemporánea de Thérèse y Péco
Compagnie R.U.E du Soleil & Compagnie Zafou’Rire
L’événement Spectacle Le Feu aux poudres Montélimar a été mis à jour le 2025-10-14 par Montélimar Tourisme Agglomération