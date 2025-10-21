Spectacle Le Feu aux poudres La Petite Scène Montélimar Montélimar

Spectacle Le Feu aux poudres

La Petite Scène Montélimar 3 rue du mai Montélimar Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-21 20:30:00

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Une tragédie comique contemporaine de Thérèse et Péco

Compagnie R.U.E du Soleil & Compagnie Zafou’Rire

La Petite Scène Montélimar 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

A contemporary comic tragedy by Thérèse and Péco

Compagnie R.U.E du Soleil & Compagnie Zafou’Rire

German :

Eine zeitgenössische komische Tragödie von Thérèse und Péco

Compagnie R.U.E du Soleil & Compagnie Zafou’Rire

Italiano :

Una tragedia comica contemporanea di Thérèse e Péco

Compagnie R.U.E du Soleil & Compagnie Zafou’Rire

Espanol :

Una tragedia cómica contemporánea de Thérèse y Péco

Compagnie R.U.E du Soleil & Compagnie Zafou’Rire

