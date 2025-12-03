Spectacle le flocon magique LA COMÉDIE DE METZ Metz

Spectacle le flocon magique

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Macha veut absolument voir la neige cet hiver. Mais en se réveillant ce matin, toujours pas le moindre flocon blanc dans le jardin. Macha décide de partir au pays du Père Noël afin de retrouver le flocon magique qui fera tomber la neige chez elle.

Un voyage entre sourires, chanson et féerie.

Macha is desperate to see snow this winter. But when she wakes up this morning, there’s still not a single white flake in the garden. Macha decides to travel to Santa’s country to find the magic snowflake that will make the snow fall at home.

A journey of smiles, song and enchantment.

For children aged 1 to 5.

