Spectacle Le Formidable Noël de Serge Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer

Spectacle Le Formidable Noël de Serge

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 17:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Avec l’aide de son ami Alsace le renne, Serge va tenter de déjouer les plans maléfiques des croque-mitaines et ainsi devenir peut-être… Un Vrai lutin. De 3 à 12 ans

Vous connaissez Serge ? Non… Comment dire, Serge, c’est presque un lutin ou plutôt un apprenti lutin. Comme il est très maladroit et très étourdi, il n’arrive pas à devenir un vrai lutin et cette année, c’est sa dernière chance, s’il échoue, il devra quitter le pays du Père Noël. Mais l’irruption des enfants du croque-mitaine va obliger Serge à vivre des aventures extraordinaires.

Avec l’aide de son ami Alsace le renne, Serge va tenter de déjouer les plans maléfiques des croque-mitaines et ainsi devenir peut-être…Un VRAI LUTIN.

De 3 à 12 ans. .

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie mediatheque@saintaubinsurmer.fr

English : Spectacle Le Formidable Noël de Serge

With the help of his friend Alsace the reindeer, Serge will try to foil the evil plans of the bogeymen and perhaps become? A real leprechaun. Ages 3 to 12

German : Spectacle Le Formidable Noël de Serge

Mit der Hilfe seines Freundes, dem Rentier Alsace, versucht Serge, die bösen Pläne der schwarzen Männer zu durchkreuzen und vielleicht ein Wichtel zu werden Ein echter Kobold. Von 3 bis 12 Jahren

Italiano :

Con l’aiuto della sua amica renna Alsace, Serge cercherà di sventare i piani malvagi degli spiritelli e forse diventerà? Un vero elfo. Dai 3 ai 12 anni

Espanol :

Con la ayuda de su amigo el reno Alsacia, Serge intentará frustrar los malvados planes de los hombres del saco y quizá convertirse en? Un elfo de verdad. De 3 a 12 años

L’événement Spectacle Le Formidable Noël de Serge Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-25 par Calvados Attractivité