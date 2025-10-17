Spectacle Le gang des chieuses Muntzenheim

Spectacle Le gang des chieuses Muntzenheim vendredi 17 octobre 2025.

Spectacle Le gang des chieuses

24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

La première est spirituelle. La seconde cartésienne. A elles deux, elles forment le gang des chieuses. Par choix ou par maladresse, découvrez pourquoi il est important de le rester… ou pas.

Comédie presque musicale d’Elise Ponti.

Vous aussi vous êtes une chieuse ?

L’une est célibataire endurcie.

L’autre n’arrive pas à tenir un couple.

La première est spirituelle.

La seconde cartésienne.

Tout les oppose et pourtant…

A elles deux, elles forment le gang des chieuses.

Par choix ou par maladresse, découvrez pourquoi il est important de le rester… ou pas. .

24 Rue Vauban Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 63 80 contact@cc-riedbrun.fr

English :

The first is spiritual. The second is Cartesian. Between them, they make up the gang of « chieuses ». By choice or by clumsiness, discover why it’s important to stay that way? or not.

German :

Die erste ist spirituell. Die zweite ist kartesianisch. Zusammen bilden sie die Bande der Nervensägen. Finden Sie heraus, warum es wichtig ist, es zu bleiben oder eben nicht.

Italiano :

Il primo è spirituale. La seconda è cartesiana. Tra loro, formano la banda delle donne viziate. Per scelta o per maldestrezza, scoprite perché è importante che rimangano tali… oppure no.

Espanol :

La primera es espiritual. La segunda es cartesiana. Entre las dos forman la pandilla de las mujeres mimadas. Por elección o por torpeza, descubre por qué es importante seguir siéndolo… o no.

L’événement Spectacle Le gang des chieuses Muntzenheim a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de tourisme de Colmar