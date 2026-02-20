Spectacle Le Goûter du S leçon de choses théâtralisée et participative

3 rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Dans une ambiance carnavalesque et colorée, ce seule-en-scène questionne nos représentations collectives de la sexualité comme on décortique des fruits. Un régal d’imagination et de saveurs !

Adultes et adolescents à partir de 15 ans .

3 rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 35 85 mediatheque@valdargent.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Le Goûter du S leçon de choses théâtralisée et participative Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme du Val d’Argent