Spectacle Le Goûter du S leçon de choses théâtralisée et participative Sainte-Marie-aux-Mines
Spectacle Le Goûter du S leçon de choses théâtralisée et participative Sainte-Marie-aux-Mines vendredi 20 mars 2026.
Spectacle Le Goûter du S leçon de choses théâtralisée et participative
3 rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Dans une ambiance carnavalesque et colorée, ce seule-en-scène questionne nos représentations collectives de la sexualité comme on décortique des fruits. Un régal d’imagination et de saveurs !
Adultes et adolescents à partir de 15 ans .
3 rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 35 85 mediatheque@valdargent.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle Le Goûter du S leçon de choses théâtralisée et participative Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme du Val d’Argent