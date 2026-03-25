Spectacle Le Grand Bal Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge
Spectacle Le Grand Bal Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge samedi 11 avril 2026.
Spectacle Le Grand Bal
Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne
Tarif : 10 – 10 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11 20:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Eh bien, dansez maintenant ! Face à la morosité ambiante, l’inventif duo de la compagnie Dyptik ouvre Le Grand Bal. Une cérémonie entre ombre et lumière qui invite le public à plonger dans un univers poétique et envoûtant.
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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org
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English :
Well, dance now! Faced with the prevailing gloom, the inventive duo from Compagnie Dyptik open Le Grand Bal. A ceremony of light and shadow, inviting the audience to plunge into a poetic, spellbinding universe.
L’événement Spectacle Le Grand Bal Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Coeur Essonne
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