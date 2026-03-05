Spectacle le grand cabaret (catastrophe ) Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Spectacle le grand cabaret (catastrophe )

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:30:00

fin : 2026-04-09 21:30:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11

​Argh et Arlo se connaissent bien. Aujourd’hui, ils ont décidé de

monter à deux, un grand cabaret, en y mettant tout le

meilleur d’eux-mêmes.

.

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

argh and Arlo know each other well. Today, they have decided to

to set up a big cabaret together, putting all their

the best of themselves.

L’événement Spectacle le grand cabaret (catastrophe ) Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Trièves