Spectacle le grand cabaret (catastrophe ) Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy
Spectacle le grand cabaret (catastrophe ) Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy mercredi 8 avril 2026.
Spectacle le grand cabaret (catastrophe )
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 20:30:00
fin : 2026-04-09 21:30:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11
Argh et Arlo se connaissent bien. Aujourd’hui, ils ont décidé de
monter à deux, un grand cabaret, en y mettant tout le
meilleur d’eux-mêmes.
.
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
argh and Arlo know each other well. Today, they have decided to
to set up a big cabaret together, putting all their
the best of themselves.
L’événement Spectacle le grand cabaret (catastrophe ) Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Trièves