Spectacle Le Grand Jour

Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-08 20:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

C’est le jour de l’enterrement de La Me`re. Au retour de la mise en bière, un grand jour donc, les vérités éclatent, les vieux secrets ressurgissent. Dans la cuisine devenue le théâtre tragi-comique des règlements de compte, la fratrie a` fleur de peau se partage le banquet des non-dits et des bondieuseries. De flash-backs en apparitions, de disputes en confessions, cette famille haute en couleurs nous emmène visiter ses sentiments les plus inavouables. C¸a parle plus vite que ça ne pense, c’est vif, a` vif. On dissimule les blessures derrière les rancunes, on exhume un passe´ non réglé, ça s’agite derrière l’ombre d’une mère qui reste omniprésente. La famille se révèle alors au grand jour . .

Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 80 40 billetterie@espace-rohan.org

English :

L’événement Spectacle Le Grand Jour Saverne a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme de Saverne et sa région