Spectacle le Grand Mix place du Palais Avignon

Il y a 30 ans, l’UNESCO inscrivait à la liste des monuments recensés au patrimoine mondial le Palais des papes et le centre historique d’Avignon une reconnaissance absolue dont l’anniversaire sera célébré par 4 soirées exceptionnelles d’un son et image.

English : Le Grand Mix show

30 years ago, UNESCO included the Palais des papes and the historic center of Avignon on its list of World Heritage monuments: an absolute recognition whose anniversary will be celebrated by 4 exceptional evenings of sound and image.

German : Aufführung le Grand Mix

Vor 30 Jahren nahm die UNESCO den Papstpalast und das historische Zentrum von Avignon in die Liste der zum Weltkulturerbe erklärten Denkmäler auf: eine absolute Anerkennung, deren Jubiläum mit vier außergewöhnlichen Ton- und Bildabenden gefeiert wird.

Italiano : Spettacolo Le Grand Mix

30 anni fa, l’UNESCO aggiungeva il Palazzo dei Papi e il centro storico di Avignone alla lista dei monumenti del Patrimonio Mondiale: un riconoscimento assoluto il cui anniversario sarà celebrato da 4 eccezionali serate di suoni e immagini.

Espanol : Espectáculo Le Grand Mix

Hace 30 años, la UNESCO inscribió el Palacio de los Papas y el centro histórico de Aviñón en su lista de monumentos del Patrimonio Mundial: un reconocimiento absoluto cuyo aniversario se celebrará con 4 veladas excepcionales de sonido e imagen.

