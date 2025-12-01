Spectacle le Grand Mix place du Palais Avignon
Spectacle le Grand Mix place du Palais Avignon vendredi 19 décembre 2025.
Spectacle le Grand Mix
place du Palais Façade du Palais des Papes Avignon Vaucluse
Tarif : – –
Date : 2025-12-19 to 2025-12-22
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-19
Il y a 30 ans, l’UNESCO inscrivait à la liste des monuments recensés au patrimoine mondial le Palais des papes et le centre historique d’Avignon une reconnaissance absolue dont l’anniversaire sera célébré par 4 soirées exceptionnelles d’un son et image.
place du Palais Façade du Palais des Papes Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 80 80 00
English : Le Grand Mix show
30 years ago, UNESCO included the Palais des papes and the historic center of Avignon on its list of World Heritage monuments: an absolute recognition whose anniversary will be celebrated by 4 exceptional evenings of sound and image.
German : Aufführung le Grand Mix
Vor 30 Jahren nahm die UNESCO den Papstpalast und das historische Zentrum von Avignon in die Liste der zum Weltkulturerbe erklärten Denkmäler auf: eine absolute Anerkennung, deren Jubiläum mit vier außergewöhnlichen Ton- und Bildabenden gefeiert wird.
Italiano : Spettacolo Le Grand Mix
30 anni fa, l’UNESCO aggiungeva il Palazzo dei Papi e il centro storico di Avignone alla lista dei monumenti del Patrimonio Mondiale: un riconoscimento assoluto il cui anniversario sarà celebrato da 4 eccezionali serate di suoni e immagini.
Espanol : Espectáculo Le Grand Mix
Hace 30 años, la UNESCO inscribió el Palacio de los Papas y el centro histórico de Aviñón en su lista de monumentos del Patrimonio Mundial: un reconocimiento absoluto cuyo aniversario se celebrará con 4 veladas excepcionales de sonido e imagen.
