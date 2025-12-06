Spectacle le grenier de mon enfance Médiathèque Mauléon-Licharre

Spectacle le grenier de mon enfance

Médiathèque 14 rue des frères Barrenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

La Compagnie Jour de fête, de Boucau, vient fêter Noël à Mauléon.

Décembre, c’est le mois de Noël, des fêtes, des chocolats, des cadeaux et des spectacles qui parlent de tout ça. Ici, un frère et une sœur adultes se remémorent, lors d’un vide-grenier de Noël, leurs souvenirs d’enfants baignés de joie, de mélancolie, d’un peu de peur et de quelques chants. Un moment de pure magie de Noël autour de trois contes. Spectacle familial à partir de 3 ans. Le goûter sera offert à la médiathèque. Jauge limitée, inscription obligatoire. .

