spectacle Le grenier du magicien Sébastien Mossière Guillestre mercredi 20 août 2025.

Salle du Queyron Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

de 3 à 5 ans

Début : Mercredi 2025-08-20 18:30:00

fin : 2025-08-20 19:50:00

2025-08-20

Sébastien est invité chez son oncle Horace qui est prestidigitateur.

Il est ravi car il va enfin connaître tous les secrets de la magie…

Salle du Queyron Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

Sébastien is invited to visit his uncle Horace, a magician.

He’s delighted because he’s finally going to learn all the secrets of magic…

German :

Sebastian ist bei seinem Onkel Horace eingeladen, der ein Zauberkünstler ist.

Er ist begeistert, denn er wird endlich alle Geheimnisse der Zauberei kennenlernen..

Italiano :

Sébastien viene invitato a visitare lo zio Orazio, che è un prestigiatore.

È felicissimo perché finalmente imparerà tutti i segreti della magia?

Espanol :

Sébastien es invitado a visitar a su tío Horace, que es prestidigitador.

Está encantado porque por fin va a aprender todos los secretos de la magia..

L’événement spectacle Le grenier du magicien Sébastien Mossière Guillestre a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras