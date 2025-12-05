Spectacle Le Grenier enchanté , saison2 Soultz-Haut-Rhin

Spectacle Le Grenier enchanté , saison2

7 Place de l’Eglise Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-05 15:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Humour et magie de Noël seront au rdv pour cette 3e saison de contes Hiver 1894, quelques jours avant Noël. Clara un adolescente pauvre est accueillie par une dame bourgeoise qui occupe une demeure cossue… Sur réservation au Pôle 360.

Conte de Noël par l’Acap & DP. Ecrit par Alain Landspurg et Didier Foechterlen.

Hiver 1894, quelques jours avant Noël. Clara un adolescente pauvre est accueillie par une dame bourgeoise qui occupe une demeure cossue… Clara est accompagnée d’un précepteur qui veut la place en tant que femme de chambre. Clara découvre un grenier avec une armoire mystérieuse… Des jouets animés en sortent à la grande surprise de la fille ! Ces drôles de joujoux ont un caractère épouvantable… Quel secret se cache dans cette armoire ? L’ours en peluche et ses complices arriveront ils à faire face à la propriétaire qui finalement ne semble pas être aussi accueillante qu’on le croit ? .

7 Place de l’Eglise Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 78 46

English :

Humor and Christmas magic are the order of the day for this 3rd season of tales: Winter 1894, a few days before Christmas. Clara, a poor teenager, is welcomed by a bourgeois lady who occupies a plush mansion… Reservations required at Pôle 360.

German :

Humor und Weihnachtszauber werden in dieser dritten Saison der Erzählungen zu finden sein: Winter 1894, einige Tage vor Weihnachten. Clara, ein armer Teenager, wird von einer bürgerlichen Dame aufgenommen, die in einem wohlhabenden Haus wohnt… Mit Reservierung im Pol 360.

Italiano :

Umorismo e magia natalizia sono all’ordine del giorno in questa terza stagione di storie: Inverno 1894, pochi giorni prima di Natale. Clara, un’adolescente povera, viene accolta da una signora borghese che vive in una casa lussuosa… Prenotazione obbligatoria al Pôle 360.

Espanol :

El humor y la magia navideña están a la orden del día en esta 3ª temporada de cuentos: Invierno de 1894, pocos días antes de Navidad. Clara, una adolescente pobre, es acogida por una señora de clase media que vive en una lujosa casa… Reserva obligatoria en el Polo 360.

