Spectacle Le grenier Magique par Dream’s Production Tartas
Spectacle Le grenier Magique par Dream’s Production Tartas vendredi 26 décembre 2025.
Spectacle Le grenier Magique par Dream’s Production
Salle polyvalente Tartas Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-26
Date(s) :
2025-12-26
LE GRENIER MAGIQUE
En pleine recherche dans ses cartons de jouets, Mélody va découvrir, dans son grenier, une mystérieuse lampe qui va l’emmener dans une aventure magique à la rencontre de ses personnages préférés !
Un spectacle pour les enfants de 2 à…90 ans !
De 4 à 8 artistes sur scène, 1h de show et même la possibilité de faire des photos avec vos personnages préférés après le spectacle !
Retrouvez les personnages du spectacle pour des séances photos avec le public !
Un instant privilégié pour les enfants avec leurs héros favoris ! .
Salle polyvalente Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98
English : Spectacle Le grenier Magique par Dream’s Production
THE MAGIC ATTIC
While searching through her toy boxes, Mélody discovers a mysterious lamp in her attic that will take her on a magical adventure to meet her favorite characters!
A show for children aged 2 to…90!
