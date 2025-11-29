Spectacle Le grenier Magique par Dream’s Production Tartas

Spectacle Le grenier Magique par Dream’s Production

Salle polyvalente Tartas Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

LE GRENIER MAGIQUE

En pleine recherche dans ses cartons de jouets, Mélody va découvrir, dans son grenier, une mystérieuse lampe qui va l’emmener dans une aventure magique à la rencontre de ses personnages préférés !

Un spectacle pour les enfants de 2 à…90 ans !

De 4 à 8 artistes sur scène, 1h de show et même la possibilité de faire des photos avec vos personnages préférés après le spectacle !

Retrouvez les personnages du spectacle pour des séances photos avec le public !

Un instant privilégié pour les enfants avec leurs héros favoris ! .

Salle polyvalente Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

English : Spectacle Le grenier Magique par Dream’s Production

THE MAGIC ATTIC

While searching through her toy boxes, Mélody discovers a mysterious lamp in her attic that will take her on a magical adventure to meet her favorite characters!

A show for children aged 2 to…90!

