Spectacle Le grincheux qui a volé Noël Masevaux-Niederbruck

Spectacle Le grincheux qui a volé Noël

Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 16:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Les Bâtisseurs ont le plaisir de vous offrir leur spectacle de Noël afin d’apporter encore plus de magie au marché féerique.

Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Les Bâtisseurs are pleased to offer you their Christmas show to bring even more magic to the fairytale market.

German :

Die Baumeister freuen sich, Ihnen ihre Weihnachtsshow anbieten zu können, um dem märchenhaften Markt noch mehr Magie zu verleihen.

Italiano :

I Costruttori sono lieti di presentarvi il loro spettacolo natalizio per aggiungere ancora più magia al mercato delle favole.

Espanol :

Los Constructores están encantados de traerte su espectáculo navideño para añadir aún más magia al mercado de los cuentos.

