Spectacle Le gros sac à la médiathèque Aimé Césaire Amboise

Spectacle Le gros sac à la médiathèque Aimé Césaire

17 Rue du Clos des Gardes Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Vous êtes invités au spectacle Le gros sac par la compagnie Troll à la médiathèque Aimé Césaire le samedi 20 décembre 2025.

Un spectacle de contes sur l’hiver avec un illustrateur dessinant en direct. Le Gros Sac survole les continents, traverse les océans, enquiquine les méchants et fait rire les enfants…

Sur réservation obligatoire au 02.47.57.22.93.

17 Rue du Clos des Gardes Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 22 93

English : Performance of ‘Le gros sac’ at the Aimé Césaire media library

You are invited to the show ‘Le gros sac’ by the Troll theatre company at the Aimé Césaire media library on Saturday, 20th December 2025.

German :

Sie sind am Samstag, den 20. Dezember 2025, zur Aufführung Le gros sac (Die große Tasche) der Troll Company in der Mediathek Aimé Césaire eingeladen.

Italiano :

Siete invitati allo spettacolo Le gros sac della compagnia Troll presso la biblioteca multimediale Aimé Césaire sabato 20 dicembre 2025.

Espanol : Espectáculo Le gros sac en la mediateca Aimé Césaire

Estáis invitados al espectáculo Le gros sac (La gran bolsa) de la compañía Troll en la mediateca Aimé Césaire el sábado 20 de diciembre de 2025.

