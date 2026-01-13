Spectacle Le Havre des Pêcheurs Office de Tourisme Site plage Le Havre

Spectacle Le Havre des Pêcheurs

Office de Tourisme Site plage 186 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 16:00:00

2026-02-28

Mademoiselle Feuilledechou doit rédiger un article de presse sur la pêche au Havre et à Etretat. Pour mener à bien cette mission, elle a choisi une méthode efficace inviter ceux qui vivent la mer au quotidien. Des personnages hauts en couleurs et à la langue bien pendue sont ainsi attendus pour évoquer toutes les facettes.

Spectacle écrit par la Cie La Belle Envolée, interprété par Emmanuel Ingweiller et Hélène Pesquet.

À partir de 6 ans Durée 1h

Réservation obligatoire .

Office de Tourisme Site plage 186 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 04 contact@lehavre-etretat-tourisme.com

