Spectacle Le Havre des Pêcheurs Office de Tourisme Site plage Le Havre
Spectacle Le Havre des Pêcheurs Office de Tourisme Site plage Le Havre samedi 28 février 2026.
Spectacle Le Havre des Pêcheurs
Office de Tourisme Site plage 186 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 16:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Mademoiselle Feuilledechou doit rédiger un article de presse sur la pêche au Havre et à Etretat. Pour mener à bien cette mission, elle a choisi une méthode efficace inviter ceux qui vivent la mer au quotidien. Des personnages hauts en couleurs et à la langue bien pendue sont ainsi attendus pour évoquer toutes les facettes.
Spectacle écrit par la Cie La Belle Envolée, interprété par Emmanuel Ingweiller et Hélène Pesquet.
À partir de 6 ans Durée 1h
Réservation obligatoire .
Office de Tourisme Site plage 186 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 04 contact@lehavre-etretat-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Le Havre des Pêcheurs
L’événement Spectacle Le Havre des Pêcheurs Le Havre a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie