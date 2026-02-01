Spectacle “Le jardin dans la rivière” de l’ensemble Lilanoor Aix-Villemaur-Pâlis
Spectacle “Le jardin dans la rivière” de l’ensemble Lilanoor Aix-Villemaur-Pâlis vendredi 27 février 2026.
Spectacle “Le jardin dans la rivière” de l’ensemble Lilanoor
1 Av. Georges Clemenceau Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Vendredi 27 février AIX-EN-OTHE Spectacle “Le jardin dans la rivière” de l’ensemble Lilanoor. A 18h à la médiathèque.
Le Jardin dans la Rivière” est un spectacle familial qui prend vie à travers un livre pop-up, et mêle mélodies lyriques françaises et images aux couleurs de l’impressionnisme.
SPECTACLE GRATUIT TOUT PUBLIC
Contact bibliaixenothe@gmail.com .
1 Av. Georges Clemenceau Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est bibliaixenothe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle “Le jardin dans la rivière” de l’ensemble Lilanoor Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance