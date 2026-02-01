Spectacle “Le jardin dans la rivière” de l’ensemble Lilanoor Aix-Villemaur-Pâlis

Spectacle “Le jardin dans la rivière” de l’ensemble Lilanoor

Vendredi 27 février AIX-EN-OTHE Spectacle “Le jardin dans la rivière” de l’ensemble Lilanoor. A 18h à la médiathèque.

Le Jardin dans la Rivière” est un spectacle familial qui prend vie à travers un livre pop-up, et mêle mélodies lyriques françaises et images aux couleurs de l’impressionnisme.

SPECTACLE GRATUIT TOUT PUBLIC

Contact bibliaixenothe@gmail.com .

