Spectacle “Le jardin dans la rivière” de l’ensemble Lilanoor Chessy-les-Prés

Samedi 28 février CHESSY-LES-PRES Spectacle “Le jardin dans la rivière” de l’ensemble Lilanoor. A 15h à la bibliothèque.
Le Jardin dans la Rivière” est un spectacle familial qui prend vie à travers un livre pop-up, et mêle mélodies lyriques françaises et images aux couleurs de l’impressionnisme.
SPECTACLE GRATUIT TOUT PUBLIC
Contact bibliotheque-chessy-les-pres@orange.fr .
21 rue de la République Chessy-les-Prés 10130 Aube Grand Est bibliotheque-chessy-les-pres@orange.fr
