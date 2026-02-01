Spectacle “Le jardin dans la rivière” de l’ensemble Lilanoor Chessy-les-Prés

Spectacle “Le jardin dans la rivière” de l’ensemble Lilanoor

Samedi 28 février CHESSY-LES-PRES Spectacle “Le jardin dans la rivière” de l’ensemble Lilanoor. A 15h à la bibliothèque.

Le Jardin dans la Rivière” est un spectacle familial qui prend vie à travers un livre pop-up, et mêle mélodies lyriques françaises et images aux couleurs de l’impressionnisme.

SPECTACLE GRATUIT TOUT PUBLIC

Contact bibliotheque-chessy-les-pres@orange.fr .

21 rue de la République Chessy-les-Prés 10130 Aube Grand Est bibliotheque-chessy-les-pres@orange.fr

