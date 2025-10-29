Spectacle Le jour, la nuit Médiathèque de Fontbouillant Montluçon
Spectacle Le jour, la nuit Médiathèque de Fontbouillant Montluçon mercredi 29 octobre 2025.
Spectacle Le jour, la nuit
Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier
Début : 2025-10-29 16:30:00
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Spectacle pour les enfants âgés entre 2 et 5 ans, accompagnés d’un adulte.
English :
Show for children aged 2 to 5, accompanied by an adult.
German :
Aufführung für Kinder zwischen 2 und 5 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.
Italiano :
Per bambini da 2 a 5 anni, accompagnati da un adulto.
Espanol :
Para niños de 2 a 5 años, acompañados por un adulto.
