Spectacle Le jour, la nuit Médiathèque de Fontbouillant Montluçon

Spectacle Le jour, la nuit

Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier

Début : 2025-10-29 16:30:00

Spectacle pour les enfants âgés entre 2 et 5 ans, accompagnés d’un adulte.

Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32

English :

Show for children aged 2 to 5, accompanied by an adult.

German :

Aufführung für Kinder zwischen 2 und 5 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Italiano :

Per bambini da 2 a 5 anni, accompagnati da un adulto.

Espanol :

Para niños de 2 a 5 años, acompañados por un adulto.

