Spectacle – Le Lac des Cygnes Le Théâtre Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Spectacle – Le Lac des Cygnes

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

14

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-05-20 20:30:00

fin : 2027-05-20

Date(s) :

2027-05-20

Cie L’Eolienne / cirque et danse / 1h15 / dès 7 ans

Et si les cygnes du célèbre ballet de Tchaïkovski sortaient du lac pour entrer dans l’univers du cirque ? Cinq interprètes revisitent ce ballet mythique dans une version contemporaine pleine de liberté. Solos, duos et mouvements de groupe s’inspirent du monde animal pour créer une drôle de communauté de cygnes en tutu.

Un spectacle poétique et surprenant, où le lac devient le miroir de notre fragile relation au vivant… Magnifique !Tout public

14 .

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

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English :

Cie L’Eolienne / circus and dance / 1 hr 15 min / ages 7 and up

What if the swans from Tchaikovsky’s famous ballet stepped out of the lake and into the world of the circus? Five performers reinterpret this legendary ballet in a contemporary version full of freedom. Solos, duets, and group movements draw inspiration from the animal kingdom to create a whimsical community of swans in tutus.

A poetic and surprising performance, in which the lake becomes a mirror of our fragile relationship with all living things… Magnificent!

L’événement Spectacle – Le Lac des Cygnes Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE