Spectacle – Le Lac des Cygnes Le Théâtre Bar-le-Duc
jeudi 20 mai 2027 · Le Théâtre · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Spectacle – Le Lac des Cygnes
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
14
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-05-20 20:30:00
fin : 2027-05-20
Date(s) :
2027-05-20
Cie L’Eolienne / cirque et danse / 1h15 / dès 7 ans
Et si les cygnes du célèbre ballet de Tchaïkovski sortaient du lac pour entrer dans l’univers du cirque ? Cinq interprètes revisitent ce ballet mythique dans une version contemporaine pleine de liberté. Solos, duos et mouvements de groupe s’inspirent du monde animal pour créer une drôle de communauté de cygnes en tutu.
Un spectacle poétique et surprenant, où le lac devient le miroir de notre fragile relation au vivant… Magnifique !Tout public
14 .
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cie L’Eolienne / circus and dance / 1 hr 15 min / ages 7 and up
What if the swans from Tchaikovsky’s famous ballet stepped out of the lake and into the world of the circus? Five performers reinterpret this legendary ballet in a contemporary version full of freedom. Solos, duets, and group movements draw inspiration from the animal kingdom to create a whimsical community of swans in tutus.
A poetic and surprising performance, in which the lake becomes a mirror of our fragile relationship with all living things… Magnificent!
L’événement Spectacle – Le Lac des Cygnes Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
À voir aussi à Bar-le-Duc (Meuse)
- Venez découvrir la Banque de France à Bar-le-Duc, Banque de France, Bar-le-Duc 18 septembre 2026
- Table-ronde inaugurale « Patrimoine, biodiversité, changements climatiques : quel avenir ? », Hôtel de Ville, Bar-le-Duc 18 septembre 2026
- Exposition Bonjour, des points de vue sur une ville Le Théâtre Bar-le-Duc 18 septembre 2026
- Lancement de saison Le Théâtre Bar-le-Duc 18 septembre 2026
- Visite de l’église Saint-Antoine, Église Saint-Antoine, Bar-le-Duc 19 septembre 2026