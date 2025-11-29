Spectacle Le Lac Des Cygnes Chartres
Spectacle Le Lac Des Cygnes Chartres samedi 29 novembre 2025.
Spectacle Le Lac Des Cygnes
28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 51 – 51 – 71 EUR
Début : Samedi 2025-11-29 20:00:00
Chef-d’œuvre intemporel du ballet classique, Le Lac des Cygnes fait son grand retour en 2025.
Dans une toute nouvelle tournée française et européenne, retrouvez l’amour romanesque d’une princesse-cygne et de son prince sous de somptueux décors et d’étincelants costumes dans cette dernière production inédite. 51 .
28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
A timeless masterpiece of classical ballet, Swan Lake makes its grand return in 2025.
German :
Der Schwanensee, ein zeitloses Meisterwerk des klassischen Balletts, feiert 2025 sein Comeback.
Italiano :
Capolavoro senza tempo del balletto classico, Il lago dei cigni fa il suo grande ritorno nel 2025.
Espanol :
El lago de los cisnes, obra maestra intemporal del ballet clásico, regresa por todo lo alto en 2025.
L’événement Spectacle Le Lac Des Cygnes Chartres a été mis à jour le 2025-07-30 par OT CHARTRES