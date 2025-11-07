Spectacle Le lac des cygnes Quai de la Réunion Le Havre

Spectacle Le lac des cygnes

Ballet en deux actes interprété par le Ballet Académique et l’Orchestre de Budapest.

Le Lac des Cygnes, chef-d’œuvre du ballet classique en deux actes, revient en 2025-2026 pour une tournée exceptionnelle en France et en Europe. Avec une toute nouvelle production, ce spectacle promet de vous émerveiller du début à la fin.

L’histoire du prince Siegfried et de la princesse Odette reprend vie avec intensité. Odette, victime d’un sortilège cruel, est condamnée à vivre sous l’apparence d’un cygne le jour et retrouve sa forme humaine la nuit. Siegfried, fou d’amour, s’engage à briser ce sort. Arrivera-t-il à déjouer les pièges de Rothbart et à libérer Odette ? L’amour suffira-t-il pour triompher du mal ?

Cette œuvre intemporelle, créée en 1875 par Piotr Ilitch Tchaïkovski et sublimée en 1895 par le chorégraphe Marius Petipa, est devenue le symbole ultime du ballet romantique. Avec des scènes légendaires comme le célèbre pas de deux et la majestueuse danse des cygnes, ce ballet continue d’enchanter des générations entières.

Une production pleine de magie pour 2025-2026

Cette version de Le Lac des Cygnes propose, des décors enchanteurs qui plongent les spectateurs dans un univers féerique, des costumes somptueux et un orchestre accompagnant des danseurs professionnels.

Un spectacle à ne pas manquer !

Que vous soyez amateur de ballet ou simple curieux, ce spectacle est une expérience à partager en famille ou entre amis.

Parfait pour petits et grands, Le Lac des Cygnes 2025-2026 vous invite à vivre un moment riche en émotions et en beauté. Réservez vos places dès maintenant et laissez-vous transporter par cette œuvre mythique qui traverse le temps !

