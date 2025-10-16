Spectacle Le Lac des Cygnes Le Théâtre Montélimar

Le Théâtre 1 place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-17 21:45:00

2025-10-16

Cinq circassien·nes réinventent Le Lac des cygnes dans une version chorégraphiée et contemporaine.

Florence Caillon mêle gestuelle animale et humaine pour explorer l’amour, l’interdépendance et la fragilité du vivant.

Le Théâtre 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

English :

Five circus artists reinvent Swan Lake in a choreographed, contemporary version.

Florence Caillon combines animal and human gestures to explore love, interdependence and the fragility of the living.

German :

Fünf Zirkusleute erfinden Schwanensee in einer choreographierten und zeitgenössischen Version neu.

Florence Caillon verbindet tierische und menschliche Gesten, um die Liebe, die gegenseitige Abhängigkeit und die Zerbrechlichkeit des Lebens zu erforschen.

Italiano :

Cinque artisti circensi reinventano il Lago dei cigni in una versione coreografata e contemporanea.

Florence Caillon combina movimenti animali e umani per esplorare l’amore, l’interdipendenza e la fragilità della vita.

Espanol :

Cinco artistas de circo reinventan El lago de los cisnes en una versión coreografiada y contemporánea.

Florence Caillon combina movimientos animales y humanos para explorar el amor, la interdependencia y la fragilidad de la vida.

L’événement Spectacle Le Lac des Cygnes Montélimar a été mis à jour le 2025-09-02 par Montélimar Tourisme Agglomération