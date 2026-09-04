Spectacle – Le livre de K Le Théâtre Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Spectacle – Le livre de K

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-04-10 17:30:00

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

Cie Le K / théâtre / 2h30 / dès 14 ans

Dans un pays enneigé dominé par un tyran, Alma et Mathéo, deux jumeaux élevés par leur mère sourde, prennent des chemins opposés : l’un rejoint la résistance, l’autre choisit la collaboration. Avec « Le Livre de K », Simon Falguières mêle théâtre, poésie et Langue des Signes pour raconter une grande histoire de famille et de liberté.

Une épopée sensible et spectaculaire sur la résistance face à l’oppression.

Carré Very Important Pioupiou : assistez au spectacle et laissez-nous vos enfants (sur inscription) .

En partenariat avec Transversales Verdun.Tout public

9 .

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

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English :

Cie Le K / theater / 2 hours 30 minutes / ages 14 and up

In a snow-covered country ruled by a tyrant, Alma and Mathieu, twins raised by their deaf mother, take opposite paths: one joins the resistance, the other chooses to collaborate. With “Le Livre de K,” Simon Falguières blends theater, poetry, and sign language to tell a grand story of family and freedom.

A moving and spectacular epic about resistance in the face of oppression.

Carr%E9 Very Important Pioupiou: come see the show and leave your children with us (registration required).

In partnership with Transversales Verdun.

L’événement Spectacle – Le livre de K Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE