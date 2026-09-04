Spectacle – Le livre de K Le Théâtre Bar-le-Duc
samedi 10 avril 2027 · Le Théâtre · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Spectacle – Le livre de K
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-04-10 17:30:00
fin : 2027-04-10
Date(s) :
2027-04-10
Cie Le K / théâtre / 2h30 / dès 14 ans
Dans un pays enneigé dominé par un tyran, Alma et Mathéo, deux jumeaux élevés par leur mère sourde, prennent des chemins opposés : l’un rejoint la résistance, l’autre choisit la collaboration. Avec « Le Livre de K », Simon Falguières mêle théâtre, poésie et Langue des Signes pour raconter une grande histoire de famille et de liberté.
Une épopée sensible et spectaculaire sur la résistance face à l’oppression.
Carré Very Important Pioupiou : assistez au spectacle et laissez-nous vos enfants (sur inscription) .
En partenariat avec Transversales Verdun.Tout public
9 .
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org
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English :
Cie Le K / theater / 2 hours 30 minutes / ages 14 and up
In a snow-covered country ruled by a tyrant, Alma and Mathieu, twins raised by their deaf mother, take opposite paths: one joins the resistance, the other chooses to collaborate. With “Le Livre de K,” Simon Falguières blends theater, poetry, and sign language to tell a grand story of family and freedom.
A moving and spectacular epic about resistance in the face of oppression.
Carr%E9 Very Important Pioupiou: come see the show and leave your children with us (registration required).
In partnership with Transversales Verdun.
L’événement Spectacle – Le livre de K Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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