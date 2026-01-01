Spectacle le lorax Hôtel de Ville de Metz Metz

Spectacle le lorax

Hôtel de Ville de Metz 1 place d’Armes J. F. Blondel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-01-13 12:30:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Le Lorax est un spectacle musical et dansé, librement inspiré de l’album jeunesse du même nom écrit par Dr. SEUSS en 1971. La juxtaposition entre le texte et le jeu scénique des deux artistes laisse l’espace à l’imaginaire des spectateurs pour les emmener à la découverte d’un monde utopique qui se voit détruire peu à peu… Venez découvrir ce conte écologique qui plus de 50 ans après son écriture, reste plus que jamais d’actualité !

Ce spectacle est présenté dans le cadre du dispositif Premières Scènes qui met en lumière le travail de création des jeunes diplômés du Pôle musique et danse de l’École supérieure d’art de Lorraine.

Premières Scènes est une action soutenue par le ministère de la Culture.

Spectacle suivi d’un buffet pour prolonger les échanges entre artistes et public.Enfants

0 .

Hôtel de Ville de Metz 1 place d’Armes J. F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Lorax is a musical and dance show freely inspired by the children?s album of the same name written by Dr. SEUSS in 1971. The juxtaposition between the text and the performance of the two artists leaves room for the audience?s imagination, taking them on a journey to discover a utopian world that is gradually being destroyed… Come and discover this ecological tale which, more than 50 years after it was written, remains as relevant as ever!

This show is presented as part of the Premières Scènes program, which highlights the creative work of young graduates from the music and dance program at the École supérieure d’art de Lorraine.

Premières Scènes is supported by the French Ministry of Culture.

Show followed by a buffet to extend exchanges between artists and audience.

L’événement Spectacle le lorax Metz a été mis à jour le 2026-01-06 par AGENCE INSPIRE METZ