Spectacle Le Loup des archives Médiathèque de Lencloître Lencloître

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Pour retrouver sa famille, Garance, petite orpheline, se glisse à minuit dans l’immense bibliothèque des archives. Elle espère y découvrir son arbre généalogique et des cousins. Mais elle ignore que, la nuit, les archives sont magiques et qu’un drôle de loup se tient à l’accueil…

Du rire, des chansons, des interactions avec tous les petits présents dans la salle, et un texte à double niveau pour que les parents s’y amusent autant que leurs enfants ! .

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77 mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr

